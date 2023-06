Francesco Nuti, la malattia, il coma: la sua vita segnata da un calvario di cadute, incidenti e accidenti

di Redazione web

Francesco Nuti è morto a 68 anni. Dopo l'incidente domestico che gli causò un trauma cranitco, Nuti venne ricoverato d'urgenza a Roma. Una caduta dalla scale gli provocò un'ematoma cranico che lo fece stare in coma per 4 mesi, causandogli gravi danni neurologici e la perdita di parte delle sue capacità motorie. In seguito Nuti ha perso quasi totalmente l'uso della parola e ha vissuto costretto su una sedie a rotelle.

Lontano dalle scene dopo l'incidente domestico

L'attore toscano aveva 68 anni. Da anni era scomparso dalle scene. Era il 2006 quando il celebre attore e produttore cinematografico è stato vittima dell'incidente che ne ha compromesso la salute.

La notizia data dalla figlia Ginevra

Il suo cuore si è fermato stamani a Roma all'età di 68 anni. La notizia della morte è stata resa nota dalla figlia Ginevra assieme ai familiari che, con un comunicato, «ringraziamo di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma».

La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore. La famiglia, con lo stesso comunicato, chiede che sia rispettato «il momento di grande dolore e per questo motivo non intendono rilasciare dichiarazioni».

La malattia di Francesco Nuti

Francesco Nuti ha vissuto due vite: la prima da attore e regista di cinema, interprete di quel tipo di commedia romantica e agro dolce che ha avuto grande presa sugli autori comici delle generazioni successive, che con la sua leggerezza è stato campione di box office negli anni '80; la seconda, ormai vittima triste della crisi del suo stesso cinema comico, segnata da un calvario di cadute, incidenti, accidenti e malattie, che dal 2006 lo hanno reso semi infermo.

