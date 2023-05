Cannes al via con Johnny Depp-Luigi XV: amori e scandali alla corte del re

di Alessandra De Tommasi

Si aprono le danze – in tutti i sensi – del Festival di Cannes, che va in scena fino al 27 maggio. A inaugurarlo, “Jeanne du Barry”, il film che vede protagonista la regista Maiweenn mentre Johnny Depp interpreta Luigi XV, nel suo primo film dopo la vittoria nel processo contro la ex-moglie Amber Heard. La Croisette, insomma, s’infiamma subito con il ritorno in grande stile del divo statunitense, che ha appena firmato un contratto-record da 20 milioni con Dior. Nei prossimi giorni il red carpet ospiterà anche la figlia Lily-Rose, star della serie “The Idol” (il 5 giugno su Sky e NOW), un altro titolo controverso e provocatorio. La trasgressione è infatti al centro di “Jeanne du Barry”, il film con l’ex capitan Sparrow, che stavolta si mostra più silenzioso e taciturno del solito, ma è circondato da una corte piena di scandali, compresi quelli che coinvolgono la sua favorita. Sulle polemiche che hanno riguardato proprio Depp, il direttore del festival Thierry Frémaux ha replicato in modo molto diretto: «Se pensaste davvero che Cannes è un festival per stupratori, non sareste qui ad ascoltarmi».

A Cannes ieri si è visto anche Michael Douglas, che riceve la Palma d’oro onoraria alla carriera e apre la lunghissima lista di stelle in arrivo, da Leonardo DiCaprio (“Killers of the flower moon”) a Harrison Ford per l’anteprima del nuovo Indiana Jones.



Moltissimi i film francesi, mentre la presenza italiana in gara quest’anno è ricca, con tre registi: Marco Bellocchio con “Rapito”, Nanni Moretti con “Il Sol dell’Avvenire” e Alice Rochwatcher che, fresca della nomination agli Oscar per il corto “Le pupille”, presenta “La chimera”. Meno ingessato, ma pur sempre impegnato, questo nuovo inizio per il Festival promette più di un guizzo. Soprattutto con cineasti del calibro di Wim Wenders e Ken Loach. Intanto tutti gli occhi del gossip sono puntati su Ben Affleck e ci si chiede se, per mettere a tacere le chiacchiere di una crisi, verrà o meno accompagnato da Jennifer Lopez.

