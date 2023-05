Johnny Depp, la figlia Lily Rose fa outing: le foto social svelano la storia d'amore con la rapper 070 Shake

di Redazione Web

Per Lily Rose Depp, la 23enne figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, c'è un nuovo amore: si tratta della rapper 070 Shake. A renderlo ufficiale è stata la stessa attrice che, qualche giorno fa, ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto in compagnia della sua nuova fidanzata.

Sarebbe la prima storia seria per l'attrice, dopo la fine di quella con Timothèe Chalamet nel 2020. Ma procediamo con ordine.

Lily Rose Depp e il nuovo amore

Lily-Rose Depp, dopo la sua ultima storia d'amore, ha avuto qualche flitr come quello con Austin Butler, ma nulla che portasse a una relazione seria. Invece, la storia d'amore con 070 Shake sembrerebbe essere diversa.

La coppia si è mostrata molto affiatata anche sui social.

Lily-Rose Depp in questo periodo è attesissima a Cannes, dove presenterà in anteprima mondiale la serie HBO The Idol, la nuova creazione di Sam Levinson. Nella serie Lily-Rose interpreta una giovane pop star che è coinvolta in una relazione complicata con un leader di una setta interpretato da The Weeknd, a sua volta produttore del progetto.

