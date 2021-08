Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto, Cortellesi: «Riprendere i panni di Monica è stato come tornare a casa»

Quattro anni dopo "Come un gatto in tangenziale" arriva in sala "Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto" che vede la coppia Albanese/Cortellesi riuniti in una nuova avventura.

Monica (Cortellesi) finisce in carcere per colpa delle gemelle e chiama Giovanni (Albanese) in cerca di aiuto che riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia guidata da Don Davide (Luca Argentero), tanto bello quanto pio.



"È stato un po' come tornare a casa" rivela Cortellesi a Leggo. "Il film non era nato per ritrovare i personaggi di Monica e Giovanni ma grazie a loro parliamo di due parti importanti della nostra società".

Alla regia torna nuovamente Riccardo Milani: "Ho una grande passione per Monica e Giovanni" rivela il regista. "Loro sono la possibilità di pensare ad un Paese in grado di ascoltare l'altro".



Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto è in anteprima il 14 e 15 agosto e in sala dal 26 agosto.

