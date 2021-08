Coccia di Morto non ce la meritiamo ma il lago Ghedina si: Albanese pazzo per la zuppa di funghi

Coccia di Morto? Ancora no. Per ora, almeno, Antonio Albanese preferisce le dolomiti. Infatti, il popolare attore ha trascorso alcuni giorni sulle dolomiti ed è stato avvistato più di una volta al Ristorante Lago Ghedina di Antonio Saliola in compagnia della moglie e del figlio, dove ha apprezzato particolarmente la zuppa di funghi dello chefo Vincenzo Zitarosa.

Tra pochi giorni, inoltre, uscira il secondo episodio di "Come un gatto in tangenziale", proseguimento del film, già diventato un cult, in cui Antonio Albanese fa coppia con Paolo Cortellesi. L'anteprima del film, in alcune località turistiche, è prevista per la sera di Ferragosto, mentre il film approderà nelle sale cinematografiche dal 26 agosto

