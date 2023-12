Brad Pitt compie 60 anni: tra personaggi e film cult, gli amori, le battaglie familiari e il problema dell'alcol superato

di Paolo Travisi

Sessant'anni, tre storie d'amore importanti, due divorzi, sei figli e due Oscar. Il bello di Hollywood, Brad Pitt, spegne 60 candeline e con l'arrivo della terza età, si appresta a vivere una nuova avventura sentimentale: dopo Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston (oggi sua grande amica e confidente) e la fine della turbolenta reazione con Angelina Jolie, Brad festeggia il suo compleanno con Ines de Ramon, 29 anni meno di lui, designer di gioielli che da circa un anno appare al suo fianco.

Il compleanno del divo



Se la dipendenza dall'alcol ormai sembra essere dietro alle spalle, prosegue la battaglia legale con Jolie, con la quale aveva creato una famiglia da sogno, sei figli tra biologici ed adottati, alcuni dei quali hanno speso parole poche lusinghiere nei suoi confronti (una persona «terribile e spregevole»). Problemi da genitori come tutti. Ma veniamo al cinema, il suo lavoro, anche come produttore. Ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista grazie a Quentin Tarantino in "C'era una volta a Hollywood" e uno come produttore per 12 anni schiavo, segnale che lo star-system lo rispetta, visto che ha faticato molto meno del suo amico Di Caprio ad ottenerne uno come interprete.

La sua fortuna al cinema è iniziata nel lontano 1991, con "Thelma & Louise" di Ridley Scott dove fu scelto solo per la sua avvenenza sfrontata. Il film della ribalta è stato "Intervista col vampiro" dove rubò la scena a Tom Cruise, quello più cool fu "Seven" di David Fincher, che gli regalerà un altro ruolo cult in "Fight Club". I film più interessanti? "Babel" e "Tree of life", ma è certamente il ruolo del tenente Aldo Raine, cacciatore di nazisti, cucitogli su misura da Tarantino in "Bastardi senza gloria", quello più divertente. Fino ad ora.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 10:11

