Annie Wersching, morta di tumore l'attrice e doppiatrice di The Last of us: aveva 45 anni

di Redazione web

è morta di tumore a 45 anni: l'attrice di 24, Bosch e Timeless era nota anche per il ruolo di doppiatrice del videogioco The last of us. L'interprete di Tess dal 2020 combatteva contro un cancro. Lascia il marito Stephen Full e tre figli: Freddie di 12 anni e Ozzie e Archie di 4. Malgrado la malattia ultimamente aveva partecipato alla serie Star Trek: Picard.

Ludovico Di Meo, morto l'ex direttore di Rai2. Si è sentito male dopo intervento alle coronarie

L'annuncio della famiglia

«Annie riusciva a trovare la meraviglia nei momenti più semplici. Non aveva bisogno della musica per danzare. Ci ha insegnato a non aspettare che l'avventura di trovasse: andate a cercarla, è ovunque», così la ha ricordata la sua famiglia, confermando la morte in un comunicato. Il marito Stephen ha ricordato come «il vero amore della sua vita fossero i figli. Mentre imboccavamo il tortuoso vialetto, fino alla strada, lei ci urlava: "Ciao", fino a quando non eravamo lontani. Posso ancora sentire la sua voce risuonare. Ciao mia compagna».

Annie Wersching, i ruoli importanti

L'attrice ha avuto ruoli importanti. In «24» la Wersching ha interpretato Renee Walker, un'agente speciale dell'Fbi del Washington Field Office. In «Bosch» ha interpretato Julia Brasher, una poliziotta alle prime armi della polizia di Los Angeles, il cui percorso si incrocia con Harry Bosch dal punto di vista professionale e personale nelle prime due stagioni della serie, prima di tornare per la settima stagione nel 2021.

Tra il 2019 e il 2021 Wersching ha recitato in «Runaways» e per più di 30 episodi in tre stagioni della serie ha interpretato la madre della mezza aliena Karolina, in un ruolo da cattiva che inizialmente metteva Leslie Dean contro il gruppo di amici supereroi adolescenti della figlia.

Il suo ruolo più longevo è stato quello della produttrice televisiva Amelia Joffe in 80 episodi della soap «General Hospital», oltre ad aver recitato in 18 eposodi di «The Vampire Diaries» come madre dei vampiri Paul Wesley e Ian Somerholder, e in «Timeless», nel ruolo di Emma Whitmore, una viaggiatrice del tempo e pilota che inscena la sua morte e rimane bloccata nel tempo. Nel corso della sua carriera è apparsa in numerosi ruoli da ospite in popolari serie tv come «Angel», «Streghe», «Boston Legal», «Cold Case - Delitti irrisolti», «NCIS - Unità anticrimine», «CSI - Scena del crimine», «Hawaii Five-0» e «Supernatural».

Annie Wersching rest in peace 🥲🫂🌺 pic.twitter.com/sc2CCHZx6F — Mikal Fox (@MikalRequiem) January 30, 2023

Il cordoglio del regista

«Il mio cuore è frantumato in più pezzi - ha commentato Jon Cassar, regista della serie televisiva 24 - Annie venne nel mio mondo con cuore aperto e un sorriso contagioso. Aveva un tale talento, da togliermi il respiro. Era diventata più di una collega, era una vera amica per me, per la mia famiglia e per tutti i membri del cast che hanno lavorato con lei. Mancherà davvero tanto sia a noi che ai fan, con i quali trovava sempre il tempo di chiacchierare. Annie hai lasciato un segno».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA