Angelina Jolie non potrebbe essere più orgogliosa. La figlia 17enne Zahara è stata ammessa allo Spelman College di Atlanta e fra pochi mesi inizierà i corsi da matricola. A renderlo noto è la stessa attrice, che poche ore fa ha condiviso sui social una foto della figlia insieme alle sue nuove compagne.

Angelina Jolie, la figlia Zahara è stata ammessa al college: la foto che rende orgogliosa l'attrice

«Zahara con le sue compagne della Spelman!» scrive Angelina Jolie. «Congratulazioni a tutte le nuove studentesse che iniziano quest’anno. Un posto davvero speciale e un onore avere un membro della famiglia diventare una delle ragazze dello Spelman».

La ragazza, nata in Etiopia l’8 gennaio 2005 e in seguito adottata dai coniugi Jolie-Pitt, frequenterà il più antico college di arti liberali destinato alle ragazze di colore facente parte della HBCU, gli Historically black colleges and universities. Si tratta infatti di un ateneo nato prima del Civil Rights Act 1964 contro la segregazione razziale e appositamente pensato per fornire un’istruzione di alto livello alle comunità afroamericane, un tempo escluse dal sistema scolastico di educazione superiore.

Naturalmente con le possibilità economiche della famiglia, Zahara avrebbe potuto fare domanda presso qualsiasi università, ma frequentare lo Spelman ha un chiaro significato politico. Quasi a preludere un futuro interesse della ragazza per le cause umanitarie. E chissà che la figlia della Jolie non sia destinata a diventare fra qualche anno un'attivista per i diritti civili come la madre.

