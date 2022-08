Amber Heard, l'ex moglie di Johnny Depp fa cassa e vende la sua villa nel deserto della California

Dopo che il tribunale di Fairfarx ha rigettato l'istanza dei legali di Amber Heard che chiedevano di annullare la sentenza nel processo per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp, l'attrice è entrata nell'ottica che potrebbe trovarsi a pagare i 15 milioni di risarcimento stabiliti dal giudice. Fatti due conti e compreso di non disporre dell'intera cifra, l'attrice di Aquaman ha pensato bene di fare cassa vendendo la propria casa a Yucca Valley, nella contea di San Bernardino, non lontano da Palm Springs, nel deserto roccioso della California.

Amber Heard fa cassa e vende la sua casa in California

Acquistata dalla Heard solo tre anni fa per 570 mila dollari, il 18 luglio l'ex moglie di Johnny Depp è riuscita a venderla per 1.050.000 di dollari, garantendosi un notevole profitto, come riporta Tmz. La proprietà, situata nel deserto del Mojave, è composta da tre camere da letto e tre bagni, e si estende su un terreno di quasi 2,5 ettari, sopra un'altura che consente una vista mozzafiato su tutta la valle.

Il pezzo forte della casa è rappresentato dalla zona living con alti soffitti, camino, grandi vetrate e un intimo giardino a cui si accede dal salotto a doppia altezza, e dalla cucina, dotata di elettrodomestici all'avanguardia.

L'offerta include un sistema di audio surround e un ampio garage nel quale è possibile riporre fino a tre auto, oltre a cabine armadio e una serie di bagni con sofisticati sistemi di controllo della temperatura dell’acqua. Niente male per una mamma single.

