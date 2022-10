Zanicchi insulta Lucarelli, la verità di Alberto Matano: «Non ce ne siamo accorti, ma vi dico cosa penso»

Tiene banco il caso Iva Zanicchi. La cantante è finita nella bufera per alcuni insulti che avrebbe rivolto a Selvaggia Lucarelli, durante la puntata di "Ballando con le stelle". A parlarne a "Domenica In" è Alberto Matano, ospite fisso nel programma condotto da Milly Carlucci.

Caso Zanicchi, le parole di Matano

«Nessuno di noi che eravamo presenti, neanche Milly Carlucci, si è reso conto di ciò che Iva Zanicchi stava sussurrando (alle orecchie di Samuel Peron, ndr), fino a quando sui social ha iniziato a circolare il video in cui veniva sottolineata la parola sussurrata. Ma io l'ho visto molto dopo, quando ero fuori dallo studio: per questo ho assegnato il tesoretto a Iva Zanicchi, che rivendico, e per questo nessuno di noi è intervenuto, a parte le scuse generali di Milly che ha spiegato che erano in corso verifiche sul caso», ha detto.

«Rivendico quella scelta - ha spiegato Matano dialogando con Mara Venier - gli insulti non ci devono essere, le scuse sono il minimo, in questo caso c'è stata una parola molto sgradevole che va condannata. Sono arrivate le scusa, punto e a capo».

Cosa è successo

Iva Zanicchi è una delle concorrenti della nuova edizione di "Ballando con le stelle". Il suo partner è Samuel Peron. Finita l'esibizione dei due, Milly Carlucci ha passato la parola ai giudici e Selvaggia Lucarelli ha assegnato uno zero (l'unica a farlo). Il voto non è piaciuto alla cantante, che in tutta risposta avrebbe pronunciato l'offesa «tr***» alla giornalista per ben due volte. Sul momento nessuno si è accorto dell'accaduto, ma il caso è esploso sui social in poco tempo. Selvaggia Lucarelli ha risposto su Twitter: «Attendo delle scuse».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022

