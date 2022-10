Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli contro Iva Zanicchi: «Ha offeso tutte le donne»

di Redazione web

Bufera di polemiche su Ballando con le stelle. L'episodio tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli ha scatenato un putiferio mediatico. E, a poche ore dalla fine della puntata, Selvaggia puntualizza il suo pensiero e la sua posizione in un post sui social. «Voglio dire alcune cose su quello che è accaduto ieri con Iva Zanicchi, perché trovo che al di là del caso personale e del contesto, racconti una dinamica tipica, di quelle in cui le donne si trovano spesso impantanate», scrive la giudice di Ballando. Ma facciamo un passo indietro.

Cosa è successo

Finita l'esibizione di Iva e del suo ballerino, Milly Carlucci ha passato la parola ai giudici e Selvaggia Lucarelli ha dato uno zero secco all'esibizione. Il voto non è piaciuto alla cantante che subito avrebbe pronunciato l'offesa «tr…», per ben 2 volte, rivolgendosi alla giornalista.

Poco dopo, Iva Zanicchi ha aggiunto: «Io rispetto, però grazie, graziella e grazie al ca***. A quest’ora si può dire! Posso dirlo. E questo lo dedico a Selvaggia Lucarelli, che da lei non mi aspettavo altro».

La Lucarelli ha ripreso il video di questo momento e l'ha postato su Twitter, scrivendo: «Io aspetto delle scuse».

Il post e la denuncia

E, quindi, dopo quel momento poco "idialliaco", Selvaggia questa mattina ha pubblicato un lungo post, scostandosi anche dalla polemica in sé e rivolgendosi alle donne in generale. «La dinamica è molto semplice - si legge - : io ho un ruolo che prevede una posizione “di potere”, ovvero quella del giudice in un programma di ballo/intrattenimento. C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che si mette autonomamente in condizione di essere giudicata dalla sottoscritta. Lei ha qualche decennio più di me, molti successi alle spalle, “io sono Iva Zanicchi”, le piace spesso dire quando non è nel mood simpatica signora senza filtri. Già nelle clip che precedevano il debutto di ieri tradiva molto bene il suo pensiero, perché nel parlare di me fingeva di non ricordarsi come mi chiamo (“come si chiama quella lì?”). Un atteggiamento tipico: fingo che tu non sappia neppure chi sia perché non accetto di condividere lo stesso piano con te, c’è una gerarchia: io sopra, tu sotto». Poi, Selvaggia ha sottolineato anche l'imprecazione da parte del ballerino Peron che l'avrebbe zittita con una frase infelice: «Entrambi - Zanicchi e Peron - in modo diverso, hanno evitato di andare dritti sulla sostanza, perché avevano davanti una donna e la donna va ridimensionata, zittita, mortificata».

La richiesta

In conclusione del post, Selvaggia ha fatto riferimento al senso più profondo della questione che, a suo parere, coinvolge le donne. «Credo sia importante non far passare queste dinamiche come gioco e normalità, perché sebbene siano sì, inserite in un gioco, sono come sempre una questione molto seria. Perché se io ho tutti gli strumenti per tornare il sabato successivo e riguardare entrambi negli occhi, il mondo è pieno di donne che hanno meno forza, esperienza, coraggio e capacità di identificare chiaramente queste dinamiche. Donne che magari si convincono davvero di essere delle bambine sceme che non capiscono un ca**o. E magari pure un po’ putt**e», si legge ancora.

