Ballando con le stelle, Iva Zanicchi ha offeso Selvaggia Lucarelli? La giornalista: «Attendo delle scuse»

Tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli è guerra. La prima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda ieri su Rai 1 ha fatto già discutere: Iva Zanicchi, infatti, avrebbe offeso Selvaggia Lucarelli con un termine che non è passato inosservato e che ha scatenato molte reazioni sui social.

Cosa è successo

La nuova edizione di Ballando con le stelle è partita col botto. Iva Zanicchi è una delle coccorenti di quest'anno insieme al compagno di viaggio Samuel Peron. Finita l'esibizione dei due ballerini, Milly Carlucci ha passato la parola ai giudici e Selvaggia Lucarelli ha dato uno zero secco all'esibizione. Il voto non è piaciuto alla cantante che in tutta risposta avrebbe pronunciato l'offesa «tr…» alla giornalista per ben due volte.

Poco dopo Iva Zanicchi ha aggiunto: «Io rispetto, però grazie, graziella e grazie al ca***. A quest’ora si può dire! Posso dirlo. E questo lo dedico a Selvaggia Lucarelli, che da lei non mi aspettavo altro».

La Lucarelli ha ripreso il video e l'ha postato su Twitter e ha scritto: «Io aspetto delle scuse».

Oltre agli utenti dei social network, anche Ivan Zazzaroni si è accorto che la Zanicchi ha pronunicato qualche parola di troppo e quando lo ha riferito a Milly Carlucci, la presentatrice ha detto: «Adesso cercheremo nei filmati».

