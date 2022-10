Ballando con le stelle, Fabio Canino difende Selvaggia Lucarelli: «Iva Zanicchi deve chiedere scusa»

di Redazione web

Dopo la presunta offesa di Iva Zanicchi ai danni di Selvaggia Lucarelli, scende in campo Fabio Canino, collega giurato del programma di Milly Carlucci, a fianco della giornalista esprimendo solidarietà e chiedendo rispetto.

Ballando con le stelle, Iva Zanicchi ha offeso Selvaggia Lucarelli? La giornalista: «Attendo delle scuse»

Cosa ha detto

«Totale solidarietà a Selvaggia Lucarelli. L'offesa volgare e becera di Iva Zanicchi non può passare. Deve chiedere scusa», ha scritto Canino su Twitter al termine della puntata di ieri sera.

Iva Zanicchi è una delle coccorenti di quest'anno insieme al compagno di viaggio Samuel Peron. Finita l'esibizione dei due ballerini, Milly Carlucci ha passato la parola ai giudici e Selvaggia Lucarelli ha dato uno zero secco all'esibizione. Il voto non è piaciuto alla cantante che in tutta risposta avrebbe pronunciato l'offesa «tr…» alla giornalista per ben due volte.

Poco dopo Iva Zanicchi ha aggiunto: «Io rispetto, però grazie, graziella e grazie al ca***. A quest’ora si può dire! Posso dirlo. E questo lo dedico a Selvaggia Lucarelli, che da lei non mi aspettavo altro».

La Lucarelli ha ripreso il video e l'ha postato su Twitter e ha scritto: «Io aspetto delle scuse».

Totale solidarietà a @stanzaselvaggia . L’offesa volgare e becera di @ivazanicchi non può passare. Deve chiedere scusa — Fabio Canino (@fabiocaninoreal) October 8, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 10:48

