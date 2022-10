Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, frecciata al Codacons dopo Ballando con le stelle: ecco cosa hanno fatto

di Redazione web

Frecciata stellare. A poche ore dalla fine della prima puntata di Ballando, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli si ritrovano e lanciano subito una frecciata al Codacons: «Il conflitto d'interessi più bello di sempre» scrive il concorrente di Ballando che, solo ieri, era nel mirino dell'associazione perché giudicato nel ballo da Selvaggia, la sua compagna da anni.

Il debutto

Sorridenti e felici, al debutto di Lorenzo sulla pista da ballo di Rai1, nella story pubblicata su Instagram la coppia sbeffeggia il Codacons, chiudendo il polverone sollevatosi ieri con una risata. L'associazione aveva chiesto di sospendere Lorenzo o Selvaggia dalla nuova edizione, ma la stessa padrona di casa Milly Carlucci si era opposta, anche perchè la richiesta era stata avanzata soltanto il giorno prima.

Selvaggia Lucarelli commossa

E così, silenziando le polemiche, il programma ha preso il via ieri sera e proprio durante l'esibizione di Lorenzo, Selvaggia si è commossa, stupendo tutti. «Wow sei umana» hanno detto gli altri giudici scherzando. «Adesso la convincerai a ballare finalmente» ha sottolineato Milly rivolgendosi a Lorenzo. Atmosfera distesa, insomma, nonostante tutto.

Inoltre, poche ore prima dell'inizio, Selvaggia aveva pubblicato un post in cui rispondeva al Codacons in maniera diretta e precisa: «E comunque ricordo sempre a tutti che per quanto si possa amare qualcuno, se balla di m***a balla di m***a». Una replica in stile "Lucarelli".

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 13:37

