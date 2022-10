Ballando, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli nuovo concorrente: ecco chi è Lorenzo Biagiarelli

Cast al completo e pronto a scatenarsi sul palco di Ballando, a partire da sabato 8 ottobre. Tra i concorrenti più chiacchierati c'è Lorenzo Biagiarelli, chef di "È sempre mezzogiorno" condotto dalla Clerici. Ma soprattutto fidanzato di Selvaggia Lucarelli, giudice del programma. Ma chi è Lorenzo Biagiarelli?

Chi è Lorenzo Bigiarelli?

Lorenzo Biagiarelli, classe 1990, è nato a Cremona ma trascorre gran parte della sua vita a Senigallia, luogo a cui tutt’oggi resta molto legato. Dopo il liceo, Lorenzo si iscrive all’Università e quando sembra essere prossimo al conseguimento della laurea in Storia (con una tesi sul protestantesimo) decide di abbandonare.

Subito dopo si appassiona alla musica che lo accompagna per molti anni (è noto con lo pseudonimo di B-Law) ma poi decide di dedicarsi completamente alla cucina. Lorenzo decide di portare la sua passione per la cucina sul web dove si fa chiamare social chef. Crea ricette etniche, sperimentate durante i suoi tanti viaggi, e crea dei piatti davvero accattivanti. Il successo social cresce tanto da attirare le attenzioni della Tv. Lorenzo entra a far parte tra i giudici di uno spin-off di Cortesie per gli Ospiti incentrato sui Bed and Breakfast in onda su Real Time nell’autunno del 2019.

Nello stesso anno ha anche scritto un libro, un romanzo culinario: Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare. Nel 2020 è ospite fisso di "È sempre mezzogiorno" condotto dalla Clerici, dove ha una rubrica.

Secondo i rumors, lui e Selvaggia si sono conosciuti tramite Facebook, per poi uscire a cena in un ristorante giapponese.

A insistere fu proprio Lorenzo che conquistò la donna con una nota vocale cantata sulle note dei Pooh. Entrambi sono molto attivi sui social ed aggiornano con costanza la propria relazione su Instagram in particolare.

Hanno la passione in comune per la cucina. In un’intervista lui ha svelato qualche particolare a riguardo: “L’idea del viaggio in cucina è sempre stato il filo conduttore dei miei viaggi anche con la mia compagna Selvaggia Lucarelli” la coppia, infatti, prima della pandemia, condivideva con i followers immagini bellissime di molti viaggi ai confini del mondo in zone affascinanti e lontanissime.

