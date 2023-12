Selvaggia Lucarelli, Stefano Bettarini attacca dopo le pagelle Ballando: «Mi hai rotto le pa**e, l'albero di Natale è l'unica cosa che puoi fare»

di Cristina Siciliano

Nuovo botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini avvenuto nella notte di Natale attraverso i propri profili Instagram. A quanto pare, tra i due non scorre buon sangue. Infatti, all'ex calciatore non sono piaciute alcune frasi che la giurata di Ballando con le stelle gli ha rivolto attraverso i social.

Selvaggia Lucarelli ha stilato delle pagelle ai concorrenti di Ballando con le stelle e dopo aver elogiato Simona Ventura ha aggiunto: «Si è raccontata così bene che finalmente abbiamo capito tutto della sua vita. Tranne Bettarini, ovviamente. Voto 10».

Le parole di Stefano Bettarini

Volano paroloni anche a Natale tra Stefano Bettarini e la giurata di Ballando con le Stelle. «Lucarelli le pa**e me le hai già rotte abbastanza limitati a fare l'albero di Natale che è l'unica cosa che puoi fare - ha scritto Stefano Bettarini nelle sue Instagram stories -. Ps. Ricorda i guanti. Che le tue manine tozze e corte mi prendono freddo. Non vorremmo mai. Ti aspettano in tanti. Tu non hai le pa**e di Natale per menzionarmi. Io ne ho da vendere. Ti aspettano in tanti».

