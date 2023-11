Ballando con le stelle, Teo Mammucari in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli? La verità di Milly Carlucci

di Cristina Siciliano

Milly Carlucci ogni anno impiega sudore per convincere i nomi più forti sulla piazza a scendere in pista a Ballando con le Stelle. Ed in quest'ultima edizione, uno dei personaggi più seguiti è Teo Mammucari. Il conduttore, nel bene e nel male rappresenta quel personaggio imprevedibile dal quale tutto è possibile aspettarsi. Ed infatti, in una delle ultime puntate del talent show di Rai Uno, il conduttore ha espresso il desiderio di diventare un giurato della prossima edizione. Teo Mammucari ha dichiarato che la sua vittoria sarebbe quella di prendere il posto di Selvaggia Lucarelli. A tale proposito Milly Carlucci ha fatto chiarezza in merito. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Milly Carlucci

«Teo è davvero straordinario, mi piacerebbe lavorare ancora con lui - ha spiegato Milly Carlucci durante un'intervista Super GuidaTv.

La conduttrice ha aggiunto: «Selvaggia Lucarelli ? Per lei ho una stima infinita. Lo scorso anno c’era stata qualche tensione, più che altro con i colleghi giurati. Si è risolto tutto però con una chiacchierata e un pranzo. Per questa nuova edizione sono molto soddisfatta, si tratta di una splendida conferma. La concorrenza aiuta a non stare sempre nella comfort zone. Sono fiera della mia squadra, del lavoro immenso e dei grandi risultati. A parte la scorsa stagione che ha avuto sviluppi particolari e imprevedibili, siamo sopra la media degli ultimi dieci anni. Abbiamo raccolto un gradimento che va addirittura oltre i numeri».

