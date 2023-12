Simona Ventura e Giovanni Terzi, la proposta di matrimonio a Ballando. Selvaggia Lucarelli sghignazza con Mariotto: «Imbarazzante»

di Redazione web

Giovanni Terzi che chiede a Simona Ventura di sposarlo è già l'immagine di copertina di questa edizione di Ballando con le stelle. Nella terz'ultima puntata, i due concorrenti hanno emozionato quasi tutti. Qualcuno, in giuria, è riuscito però a non lasciarsi andare alle lacrime. Si tratta di Selvaggia Lucarelli e del collega e vicino di sedia in giuria Guillermo Mariotto.

Selvaggia Lucarelli cosa ha detto

Selvaggia Lucarelli ha ripreso la scena della proposta di matrimonio che Giovanni Terzi ha fatto a Simona Ventura, davanti ai suoi genitori. Una scena emozionante, che ha commosso anche Milly Carlucci. La giudice, però, non si è fatta travolgere dall'emozione.

Anzi, dopo aver pronunciato un lungo «no!» dopo aver capito che Giovanni Terzi si sarebbe dichiarato, ha definito la scena «cringe» (imbarazzante). «Cosa sta accandendo?», ha detto ancora, ironicamente, Selvaggia, che poi ha scherzato sulla reazione di Rossella Erra: «Ora muore».

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 11:57

