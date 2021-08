Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle, l'indiscrezione: «Milly Carlucci gli dà la caccia»

La tv dà la caccia a Marcell Jacobs, oro nei 100 metri a Tokyo 2020. Milly Carlucci lo vorrebbe come concorrente a "Ballando con le Stelle”. Sarebbe un approdo abbastanza logico e già visto perché il dance show ha sempre rivolto lo sguardo ai campioni sportivi. La stessa compagna di Jacobs, Nicole, aveva parlato di questa possibilità sottolineando la disponibilità dell'atleta.

Leggi anche > Ciclismo su pista, Filippo Ganna trascina l'Italia verso l'oro: ecco chi è

Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle?

Dopo la medaglia d’oro nei 100 metri, Marcell Jacobs ha cominciato a esercitare un certo appeal sulle produzioni televisive che ne vorrebbero sfruttare la recente popolarità. Il trionfo ha inevitabilmente cambiato la vita a tutta la famiglia e d'ora in poi aumenteranno le sponsorizzazioni e le partecipazioni televisive. Secondo l'indiscrezione riportata da La Gazzetta dello Sport la conduttrice di Ballando sarebbe già interessata a lui e si starebbe muovendo per averlo in pista.

Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle?

La compagna e futura moglie dell'uomo più veloce del mondo, Nicole Daza, ha parlato dell'eventualità di partecipare al programma in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: «A me piace Ballando con le stelle. Credo lui sia adatto, bello com’è». Nel frattempo l'atleta si godrà i 180mila euro lordi della medaglia d'oro a Tokyo 2020.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA