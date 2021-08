Ciclismo su pista, Filippo Ganna trascina l'Italia verso l'oro: ecco chi è

La volata di Filippo Ganna ha portato l'Italia all'oro nel ciclismo su pista a Tokyo 2020. A pochi giri dalla fine sembrava che ​avrebbero avuto la meglio i danesi, ma la squadra è riuscita a vincere e a fare il nuovo record del mondo. Professionista su strada dal 2017, è specializzato nelle prove a cronometro: in questa specialità è stato campione nazionale nel 2019 e 2020, medaglia di bronzo mondiale nel 2019 e d'oro nel 2020.

Ciclismo su pista, chi è Filippo Ganna

Ganna ha inoltre vinto quattro tappe al Giro d'Italia 2020, tre delle quali a cronometro e due tappe al Giro d'Italia 2021 (entrambe a cronometro). Su pista si è invece laureato quattro volte campione del mondo di inseguimento individuale, nel 2016, 2018, 2019 e 2020, e detiene, con 4'01"934, il record del mondo di specialità.

Piemontese, classe 1995, ha un’ancora tatuata e ama fare le pulizie in casa. Con la fidanzata Carlotta, a cui è legato da più di 9 anni, non parla mai di bici. Si sono conosciuti in una corsa vicino a Biella organizzata da suo padre dove lei faceva la miss e Filippo arrivò terzo.

