Jasmine Carrisi a Ballando con le Stelle... ma non quello di Milly Carlucci: Al Bano e Loredana Lecciso sono felicissimi

Jasmine Carrisi sta seguendo le orme di mamma Loredana Lecciso e papà Al Bano: già da un po' di tempo, infatti, la 22enne bazzica nel mondo dello spettacolo. La giovane cantante, tra musica e ospitate televisive, si è già fatta conoscere al grande pubblico italiano e ha ricevuto, più di qualche volta, varie offerte per partecipare a programmi televisivi. Ora, però, ha accettato davvero di mettersi in gioco e la prossima avventura che intraprenderà sarà quella di Ballando con le Stelle ma... in un altro Paese.

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, Jasmine Carrisi parteciperà a Ballando con le Stelle ma non quello condotto da Milly Carlucci, bensì il programma in onda in Georgia, Paese in cui Al Bano conta innumerevoli fan e dove si è esibito moltissime volte. Il cantante e mamma Loredana Lecciso sarebbero molto felici per la loro figlia maggiore ma anche un po' in apprensione, dato che, a breve, si trasferirà nella città di Tbilisi dove vivrà per due mesi e imparerà i vari stili di danza. In passato, Jasmine aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto molto partecipare al programma televisivo in cui si impara a ballare ed ecco che, ora, scenderà sul serio in pista.

Non solo Ballando con le Stelle, Jasmine Carrisi, in un'intervista di qualche mese fa rilasciata a Nuovo, aveva parlato anche della sua presunta partecipazione al Grande Fratello. La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano aveva detto: «Di sicuro quel programma mi piace e partecipare è una cosa che mi incuriosisce. Ci andrò, ma quando avrò una carriera più solida. Anche mio padre ha fatto così con i reality.

