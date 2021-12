Domenica In, Federico Fashion Style in lacrime dopo Ballando: «Ho raccontato la verità»

A “Domenica In” di Mara Venier su RaiUno si festeggia il cast di “Ballando con le stelle”. Nella seconda parte del talent condotto da Milly Carlucci il concorrente Federico Fashion Style ha commosso tutti parlando della figlia Sophie Maelle.

Federico Fashion Style, in lacrime a "Domenica In"

A “Domenica In” su RaiUno si parla di “Ballando con le stelle”. Nel talent campione d’ascolti di Milly Carlucci Federico Fashion Style, vero nome Federico Lauri, ha commosso giudici e pubblico parlando della figlia Sophie Maelle: «Ho raccontato la verità – ha spiegato ospite di Mara Venier - Era il sogno che non riuscivo a esaudire. Con Letizia abbiamo deciso di intraprendere la strada della fecondazione artificiale per realizzarlo. E’ un miracolo, un messaggio per le persone come me che sperano di avere un figlio… dopo le difficoltà arriverà! Voglio anche cogliere l’occasione per ringraziare Milly Carlucci. Ieri è stato un regalo per tutti e grazie a lei mi sono liberato anche di questa cosa, ne sono davvero molto felice».

Molti colpiti anche i colleghi di talent, fra cui Memo Remigi: «Ho vissuto l’esperienza di Federico diretto le quinte, con tutta la sua stravaganza. Ieri sera mi ha commosso, mi ha riportato all’emozione di quando è nato mio figlio, lo capisco... Ieri sera era più che altro “Piangendo con le stelle”…».

