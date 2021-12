Ballando, Federico Fashion Style commuove la giuria: «Mia figlia è più di un amore»

«Io sto con Letizia, la mia compagna da 15 anni, abbiamo sempre voluto una figlia ma non arrivava così dopo tanto tempo con la fecondazione assistita e le complicazioni, ce l’abbiamo fatta. Ma poi lei ha avuto una emorragia interna e stava per perdere la vita». Parte così il racconto che anticipa l'esibizione di Federico Fashion Style a Ballando con le Stelle.

Un amore quello per la figlia Sophie Maelle che va oltre ogni parola. Tra le lacrime Lauri prova a spiegarlo: «Quando è nata mia figlia ho provato un’emozione surreale. Ricordo che mi sentivo in un altro pianeta. Per me Sophie è più di un amore, il mio sangue, la mia aria. È tutto. Io potrei anche senza essere niente, senza lavoro, senza soldi, senza pailettes, vorrei solo avere la sua felicità e il suo bene».

Ballando, la commozione di Federico

E continua con la sua dichiarazione l'hairstylist: «Quando la guardo mi dà gioia. Mi riempie il cuore e le giornate, i miei occhi si riempiono di amore per lei. Per me lei è l’amore», il parrucchiere delle star lascia tutti con gli occhi pieni di lacrime. Poi l'esibizione dà il colpo finale ai giudici. A modo tuo di Elisa, questo il brano scelto da Federico. Una performance fatta bene ma resa perfetta dal valore che in questo momento aveva assunto. E poi arriva a sorpresa la telefonata della piccola che atterra decisamente il concorrente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Dicembre 2021, 08:06

