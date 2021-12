Ballando, Sara Di Vaira risponde alle critiche dopo la vittoria della figlia Brenda

La vittoria della figlia di Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle ha fatto discutere. La piccola Brenda Gozzoli ha partecipato alla gara Ballando con te e ha vinto la sfida contro il ballerino di danza classica Leonardo. Ne è nata una polemica sui social: qualcuno ha ipotizzato che la parentela abbia favorito la bambina e che quindi la sua partecipazione sia stata ingiusta.

L'insegnante spazza via le critiche con un post sui social a corredo di una foto con la piccola: «In qualunque circostanza la cosa più importante è non denigrarsi mai. È inutile tormentarsi in questo modo. Quando ti senti giù di morale “Oplà”, raccogli la forza per tirarti su da sola. Sei una persona meravigliosa, perciò non disprezzarti mai e non dare ascolto a chi cerca di denigrarti».

Non ci sono state solo critiche: c'è chi ha apprezzato l'esibizione energica della bambina e ha sottolineato il suo talento. Brenda è la figlia che Sara Di Vaira ha avuto dall’ex marito Mirko Gozzoli, otto volte campione negli standard.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 13:32

