Ballando con le Stelle, le lacrime di gioia di Sara Di Vaira: nel torneo "On the Road" la figlia passa il turno

Sorpresa a Ballando con le Stelle. Brenda Gozzoli, una bambina che si è esibita nel torneo 'On the Road", ha svelato di essere la figlia di Sara Di Vaira. Lacrime di gioia per una delle insegnanti del dance show condotto da Milly Carlucci quando la piccola si è esibita e ha passato il turno.

Brenda ha vinto la sfida con Leonardo a Ballando con te 2021 e ha superato il turno per la gioia della madre. «Leonardo è l’essenza della danza classica mentre Brenda Gozzoli è la tecnica e l’energia dance», ha detto in diretta Milly Carlucci prima di svelare il verdetto e di mandare in onda le immagini di Sara.

La baby ballerina ha raccontanto di aver preso dalla mamma la passione per il ballo e con la sua performance è riuscita a conquistare tutti. Dopo aver vinto non ha nascosto l'entusiasmo. Standing ovation da parte del pubblico.

