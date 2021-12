GFVip, Soleil: «L'uomo che voglio è fuori». Brutte notizie per Alex Belli, ecco chi è Carlo Domingo

Nonostante la dichiarazione di Alex Belli al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge chiarisce di provare solo un sentimento di amicizia nei confronti dell'attore. Per l'influencer italo-americana l'unico vero amore è fuori dalla casa. Si tratterebbe di Carlo Domingo, un imprenditore siciliano che nelle scorse settimane si è fatto vivo inviandole degli aerei.

Soleil, la confessione su Alex Belli

Soleil ha confidato a Biagio D'Anelli di non essere innamorata di Alex Belli. L'opinionista si era detto preoccupato per il triangolo amoroso con Delia Duran e le possibili ripercussioni sul suo stato emotivo. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha rassicurato: «Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui. Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché sopra anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni». Tornando ad Alex aggiunge: «A me interessa il rispetto dell’amicizia e del rapporto umano».



Per Soleil Alex non deve fare alcuna scelta perché le relazioni sono di natura diversa: «Abbiamo un rapporto umano che va oltre, non è in considerazione il dover rinunciare alla nostra amicizia per il matrimonio o al matrimonio per la nostra amicizia... Quello che io ho con Alex, con lui (il presunto findanzato) è uguale ma va oltre, oltre alla complicità c’è una sensazione che mi dà che ha buttato giù ogni paura e ogni blocco. Con Alex non ho questa cosa... Io credo di aver trovato in questa persona tutto quello di cui ho bisogno da parte di un uomo».

Soleil, chi è Carlo Domingo

Il presunto fidanzato di Soleil Sorge si chiamerebbe Carlo Domingo, sarebbe siciliano e sarebbe il titolare di un’agenzia di eventi. A svelare la sua identità è stato il settimanale Chi nelle Chicche di gossip: «Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata».

