Vito Coppola non sarà nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. Dopo essere salito sul gradino più alto dello show in coppia con Arisa, il ballerino proseguirà altrove la propria carriera, nonostante l'iniziale riconferma da parte di Milly Carlucci.

Leggi anche > Arisa e Vito Coppola, finita la storia d'amore fra i due: «Non stiamo insieme»

Ballando con le stelle, Vito Coppola non sarà nel cast della nuova edizione: Milly Carlucci svela il motivo

A rendelo noto è la stessa conduttrice di Rai1 che nel corso di una diretta Instagram ha dato la ferale notizia. Le ragioni però sono più liete di quelle che si potrebbero pensare all'apparenza. Il promettente ballerino è stato infatti chiamato a far parte del cast di Strictly Come Dancing, un programma televisivo inglese, in onda su BBC One.

«Qui c'è in ballo un biglietto. Vito ha avuto un invito importantissimo al programma inglese Strictly Come Dancing, con tutti i nostri auguri e la nostra benedizione farà parte del cast» spiega Milly Carlucci in presenza di Vito Coppola, visibilmente emozionato. «È importante che i nostri ballerini italiani facciano esperienza all'estero. In bocca al lupo, ti aspettiamo in Italia dopo». All'annuncio hanno fatto seguito le congratulazioni di alcuni giudici dello show, inclusi Fabio Canino e Carolyn Smith.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA