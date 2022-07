Arisa, addio Vito Coppola. Finita la storia d'amore fra i due: «Non stiamo insieme»

E' finita la love story tra Arisa e Vito Coppola. La loro storia, nata sotto i riflettori di Ballando e fatta di parecchi tira e molla, ha appassionato il pubblico per diverso tempo tra paparazzate, baci di fuoco e frecciatine sui social network. Ora pare che la liaison sia arrivata al capolinea. A dare l’annuncio è Vito Coppola, che in un’intervista al settimanale Mio ha chiarito di non avere alcuna storia d’amore con Rosalba Pippa (Arisa). Il primo ballerino de Il Cantante Mascherato ha precisato: «Io e Arisa siamo rimasti in buoni rapporti, ma il nostro è solo un rapporto amichevole, non siamo una coppia. Non si parla di convivenza: oggi non stiamo insieme».

Arisa e Vito Coppola: amore finito

Di recente erano apparse su un magazine delle foto che ritraevano Arisa e Vito Coppola in atteggiamenti passionali. Qualcuno aveva addirittura insinuato una prossima convivenza ma a quanto pare non sarà così. La cantante è quindi di nuovo single.

Inoltre, dalle ultime indiscrezioni, Coppola a breve lascerà l’Italia per l'edizione inglese di Ballando con le Stelle. Un impegno prestigioso per il 30enne, che potrebbe cambiare la sua vita come già accaduto nella versione italiana.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 16:33

