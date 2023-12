Ballando con le Stelle, ecco le coppie che si contenderanno la finale: a sorpresa rientra in gioco Lambertucci

di Maria Longobardi

Serata ricca di colpi di scena quella della semifinale di Ballando con le Stelle. Le coppie sono scese tutte nuovamente in pista per contendersi un posto nella finale del programma. Ma quali sono stati i concorrenti riammessi in gara con il ripescaggio? Qual è la coppia eliminata di stasera?

Chi sono i finalisti della diciottesima edizione?

I duo eliminati negli episodi precedenti a giocarsi un posto nella competizione sono stati quelli di: Carlotta Mantovan-Moreno Porcu, Rosanna Lambertucci-Simone Casula, Ricky Tognazzi-Tove Villfor. Come dichiarato prima di abbandonare Ballando con le Stelle, stasera Lino Banfi in coppia con Alessandra Tripoli non ha preso parte alla puntata.

Paola Perego, a causa di una frattura scomposta e Antonio Caprarica in attesa di svolgere un intervento protesico alla gamba, non si sono potuti esibire e non hanno quindi partecipato al ripescaggio.

A rientrare in competizione è Rosanna Lambertucci, con 48 punti su 50 ottenuti dalla giuria e i 20 punti del tesoretto di Matano. «E’ risorta» il commento di Mariotto.

Il colpo di scena

A sfidarsi nell’ultimo ballottaggio prima della finale sono quindi Rosanna Lambertucci in coppia con Simone Casula e l’ultimo dei semifinalisti Giovanni Terzi e la maestra di ballo Giada Lini.

L’ultima parola spetta al voto social dei telespettatori.

Eliminati, dunque, gli sfidanti: Rosanna Lambertucci e Simone Casula.

Ma poi il compo di scena, i tribuni del popolo salvano Rosanna Lambertucci che si aggiunge così ai finalisti.

Le altre coppie finaliste sono: Simona Ventura e Samuel Peron, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Sara Croce e Luca Favilla, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 08:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA