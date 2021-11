Ballando con le Stelle: Ciro Immobile non ci sarà. La conferma da Milly Carlucci. Come anticipato ieri da Leggo, il bomber della Lazio, a causa dell'infortunio al polpaccio, non scenderà in pista come "ballerino per una notte" con la moglie Jessica sabato sera su Rai 1.

«A causa dell’infortunio di Ciro Immobile purtroppo non sarà possibile vederlo in pista insieme a Jessica come ballerini per una notte,parleremo comunque della bellissima iniziativa di solidarietà #uncalcioallesclusione voluta da Papa Francesco».

Questo il messaggio pubblicato sui social da Milly Carlucci che conferma l'anticipazione di ieri di Leggo: Ciro Immobile quindi non sarà più Ballerino per una notte. Dovrebbe essere invece confermato il presidente della Lazio, Claudio Lotito per raccontare l'iniziativa ‘Un calcio all’esclusione’ voluta da Papa Francesco e organizzata con la società biancoceleste.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 19:43

