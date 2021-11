Ciro Immobile Ko: niente Ballando con le Stelle. (E niente Juventus)

Ciro Immobile Ko: niente Juventus e Ballando con le Stelle. Nonostante l'annuncio dato dalla Rai nel pomeriggio, il bomber della Lazio, secondo quanto raccolto da Leggo, sabato sera, non sarà più "Ballerino per una notte". L'infortunio non ancora superato e "questioni di opportunità" consigliano che il centravanti della Nazionale eviti di presentarsi in televisione ballando, viste anche le sue condizioni e il recente forfait in azzurro.

Milly Carlucci ha annunciato la presenza, sabato sera di Ciro Immobile e la moglie Jessica come "ballerini per una notte" a‘Ballando con le Stelle’. Purtroppo nonostante l'edema al soleo del polpaccio sinistro si stia riassorbendo, questo il risultato della risonanza che il centravanti bincoceleste ha svolto questa mattina, la paura di una possibile ricaduta è troppo grande e quindi per Ciro Immobile niente big Match con la Juventus e niente Ballando con le Stelle. E infatti, allo stato attuale, come "racconta" il promo in onda in questi momenti risultano confermati come "ballerini per una notte" solamente Lillo e Paolo Calabresi, in un inedito duo.

Sabato sera insieme alla coppia Ciro e Jessica Immobile ci doveva essere anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito ( per ora la sua presenza dovrebbe ancora essere confermata) per raccontare l'iniziativa ‘Un calcio all’esclusione’ voluta da Papa Francesco e organizzata con la società biancoceleste.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 20:55

