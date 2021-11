Mara Venier ospite al Grande Fratello Vip? «Se in Rai mi danno il permesso vengo». Grandi festeggiamenti anche durante la diretta della 19ma puntata per Giucas Casella che ha compiuto 72 anni. Per lui nella casa il figlio James e la telefonata della cara amica Mara.

Festeggiamenti in pompa magna per Giucas Casella anche durante la diretta del lunedì sera del Grande Fratello Vip. L'illusionista ha ricevuto durante la settimana una festa davvero divertente da parte dei suoi amici e colleghi inquilini, ma la vera sorpresa arriva durante il serale.

Per Giucas, oltre a diversi video di amici, cagnolino e compagna, nella casa arriva il figlio James. Un'emozione forte per Casella che non riesce a trattenere le lacrime, ma i festeggiamenti raggiungono l'apice con la telefonata in diretta da parte di una delle sue più care amiche : Mara Venier.

La padrona di casa intona al telefono "Tanti auguri" e poi rimprovera scherzosamente Giucas: «Con me non ci ha mai provato e non sa perchè, come si dice a Roma lui dove coglie coglie. Potrei raccontare un sacco di cose, dei suoi viaggi all'estero a Parigi, in qualche sauna, in Grecia...». Nel blocco iniziale il paragnosta aveva parlato anche si un bacio a stampo con Sabrina Ferilli.

Alfonso Signorini invita ufficialmente Mara Venier come ospite per una sorpresa all'interno della casa dove c'è anche un'altra sua cara amica Katia Ricciarelli: «Mi piacerebbe molto fare una bella sorpresa - dice la Venier - Un bacio a Katia, ti vedo felice e serena. Se in Rai mi danno il permesso vengo».

