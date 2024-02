Antibiotici e fermenti lattici: alleati per l'intestino

Perché è importante associare l'assunzione di antibiotici e fermenti lattici? Scopri i motivi e come preservare il tuo benessere intestinale

L'assunzione di antibiotici e fermenti lattici si rivela essere una potente arma per preservare l'equilibrio della flora batterica intestinale.

Infatti, gli antibiotici, seppur fondamentali per combattere particolari tipi di infezioni, diventano responsabili dell'alterazione del microbioma intestinale causando diarrea e disturbi intestinali che possono essere minimizzati con i giusti accorgimenti.

Scopriamo insieme perché l'assunzione congiunta di fermenti lattici ed antibiotici è fondamentale per il benessere intestinale e quindi anche dell'organismo.

Il doppio ruolo di un antibiotico

Un antibiotico è un farmaco i cui principi attivi vengono usati per curare o prevenire infezioni causate da batteri così da impedire la loro diffusione all'interno dell'organismo.

Gli antibiotici, generalmente, vengono prescritti dal medico quando è difficile che l'infezione possa guarire da sola oppure quando i tempi di guarigione si rivelano troppo lunghi o insorgono piccole complicazioni.

Oltre ad avere un effetto benefico nel contrastare le infezioni, una terapia antibiotica può causare una serie di effetti collaterali comuni soprattutto a livello gastrointestinale determinando la comparsa di diarrea, gonfiore addominale, perdita di appetito, nausea o vomito.

Questi sintomi derivano proprio da un'alterazione della flora batterica intestinale per cui diventa molto importante assumere fermenti lattici.

Fermenti lattici: alleati silenziosi del nostro intestino

I fermenti lattici sono microrganismi che, una volta assunti, vanno a colonizzare la mucosa intestinale, avviando importanti funzioni metaboliche che, nel complesso, aiutano a riequilibrare la flora batterica intestinale alterata.

In particolare, i fermenti lattici probiotici, vanno a ristabilire il giusto equilibrio tra i batteri "buoni" che colonizzano il nostro intestino e quelli "cattivi" normalmente presenti.

I fermenti lattici, sono naturalmente presenti in alimenti fermentati come yogurt, formaggi e kefir ma anche all'interno di composti vegetali a base di soia o nel miso.

Se l'alimentazione non dovesse essere sufficiente, è possibile acquistare in farmacia fermenti lattici da assumere quotidianamente e sicuramente durante e nel periodo subito successivo all'assunzione di antibiotici.

Perché è importante assumere insieme antibiotici e fermenti lattici?

L'assunzione combinata di fermenti lattici e antibiotici non è solo una pratica saggia ma è soprattutto una logica risposta alle esigenze del nostro organismo.

Mentre l'antibiotico combatte l'infezione, i probiotici lavorano per preservare la flora intestinale.

Per questo motivo è importante assumere i fermenti lattici durante e nei giorni successivi alla sospensione della terapia antibiotica.

È importante ricordare, inoltre, che i fermenti lattici vanno assunti ad almeno un'ora di distanza dall'antibiotico e preferibilmente a stomaco vuoto.

È importante ricordare che per qualsiasi dubbio o informazione è necessario chiedere il parere del proprio medico o farmacista di fiducia.

In conclusione, la sinergia tra antibiotici e fermenti lattici si rivela fondamentale per il benessere del nostro intestino così da contrastare la disbiosi che spesso si associa alla terapia antibiotica.

Prendersi cura del proprio intestino si rivela fondamentale per il benessere dell'intero organismo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 16:30