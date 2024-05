Imprenditrice rischia di perdere l'azienda e si rivolge a un influencer: «Gli ho chiesto una pubblicità ma ha preteso una cifra folle»

di Redazione Web

Che piaccia o meno, i social al giorno d'oggi muovono le masse e lo fanno attraverso alcune figure di spicco che riescono, con i propri contenuti, a creare e dettare tendenza. Sono i così detti "influencer" (che recentemente hanno subito un rebranding e sempre più spesso si presentano come "content creator") a raccogliere sui propri account centinaia di migliaia - e a volte milioni - di persone, ansiose di seguire le loro vite, commentare i loro interessi e farsi intrattenere dalle loro clip.

La capacità di influenzare una quantità così ampia di persone li rende un mezzo inestimabile per promuovere prodotti e servizi, ed è per questo che tanti brand - grandi, medi e piccoli - si affidano alla notorietà di questi professionisti per potersi fare pubblicità. C'è ancora chi li considera dei fannulloni, ma la realtà è che si tratta di un lavoro di marketing come tanti altri e, in alcuni casi, decisamente remunerativo, come ha scoperto Prilla Bowen.

La donna aveva bisogno di salvare la sua piccola impresa e ha deciso, disperata, di rivolgersi a un paio di influencer e chiedere loro un "listino prezzi". Quando le è stato detto quanto sarebbero costati i loro contenuti sponsorizzati, è rimasta sotto choc.

I prezzi delle influencer

Circa 82mila dollari per un TikTok in cui l'influencer avrebbe mostrato e sponsorizzati alcuni dei prodotti della linea di costumi da bagno del brand di Prilla, ovvero Prilla Collective.

I contatti l'hanno lasciata a dir poco basita: «Quasi non sono caduta dalla sedia quando mi hanno detto i prezzi», dice. Nella didascalia, comunque, chiarisce che non c'è nessun odio nelle sue parole, ma solo choc per la scoperta fatta: «Davvero, so che è il loro lavoro, ma finora non avevo idea che facessero così tanti soldi. Ma quelle cifre non riesco a farle nemmeno col mio business, figuriamoci se posso permettermi di darli a loro. Sono fuori dalla mia portata», dice Prilla.

Poi fa qualche esempio, ma senza fare nomi. Le sono stati chiesti 53mila dollari per un post sul feed di Instagram, 60mila per un reel e 33mila per una storia. Poi, un video su TikTok per sponsorizzare il brand sarebbe costato 83mila dollari e un post in cui non si sarebbero visti i costumi "solo" 48mila. Prilla ha provato a contattare altre due influencer nella speranza di trovare prezzi più abbordabili. La prima content creator, con 210mila follower, le ha chiesto 4.500 dollari per un post su Instagram, 6.500 per un reel e 1.000 per una storia. La seconda, con 86mila follower, ha proposto una cifra da 1.300 a 3mila dollari in base al social scelto per postare il contenuto.

Nei commenti al video viene suggerito a Prilla di affidarsi a collaborazioni con micro influencer in cui ci si limita a regalare i propri prodotti in cambio di sponsorizzazioni: «Ci si può fidare di più e c'è più engagement da parte dei follower». Un'influencer, poi, scrive: «Ho appena realizzato che con oltre 50mila follower dovrei far pagare di più, faccio quasi tutte collaborazioni gratuite».

