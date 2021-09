Test di Medicina 2021, oggi esame per 77mila studenti. Al banco di prova anche il green pass

Al via in tarda mattina in tutta Italia i test per l'accesso alla facoltà di Medicina. I posti disponibili per quest'anno ammontano in tutto a 15.273. A iscriversi alla prova sono stati circa in 77 mila, diecimila candidati in più rispetto all'anno scorso. Passerà la prova circa uno studente su 5.

Regole ferree sono previste per evitare i contagi covid: i candidati dovranno presentarsi miniti di green pass alle aule loro assegnate entro un orario definito con percorsi ad hoc, indossando la mascherina, obbligatoria per accedere all'aula. Il test inizierà intorno alle 13. La procedura di identificazione del candidato si concluderà circa trenta minuti prima dell'inizio della prova.

Critici gli studenti: Link Coordinamento Universitario organizza presidi davanti alle sedi dei test di medicina per «protestare contro il numero chiuso, dopo un anno di pandemia nel quale ancora non è stata percepita l'importanza dell'università per uscire dalla crisi che il Paese si trova a vivere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA