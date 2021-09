Università, balzo di Sapienza e Tor Vergata: «Siamo tra le migliori al mondo»

Sapienza e Tor Vergata nella Top 10 delle migliori università italiane, a stabilirlo è la classifica mondiale Wur che per il 2022 pone i due atenei romani tra i migliori a livello internazionale.

E Tor Vergata registra un impressionante balzo in avanti.



La classifica World University Rankings ha analizzato 1.662 università, 135 in più dello scorso anno, in 99 Paesi nel mondo: nella lista ci sono anche 51 atenei italiani. La Sapienza conquista la 197esima posizione, entrando per la prima volta tra le migliori 200 università al mondo, ed è seconda in Italia dopo l'Università di Bologna: il suo punto forte sono la ricerca e la qualità della didattica, con un punteggio di 51,5 per la voce Teaching che rappresenta la migliore performance in Italia tra gli atenei generalisti, collocandosi per questo settore nella top 100 a livello mondiale. «Di anno in anno la Sapienza scala posizioni nel ranking - ha commentato la rettrice Antonella Polimeni - soprattutto grazie ai risultati nella didattica e nella ricerca. Essere nella Top 200 ci fa sentire orgogliosi».



Ottima performance anche per l'Università di Tor Vergata che si posiziona nella fascia delle prime 301-350 ed è settima tra i 51 atenei italiani. In due anni ha compiuto un balzo in avanti da record: nel 2020 era in una posizione compresa tra 501 e 600, nel 2021 è salito tra 401 e 500 e ora raggiunge la fascia tra 301 e 350. «L'ateneo è in continua ascesa ha commentato il rettore di Tor Vergata, Orazio Schillaci - abbiamo puntato sulla qualità e l'internazionalizzazione della ricerca, anche industriale. Per la didattica, la cui qualità era già alta, la chiave è stata l'internazionalizzazione degli studenti». Anche in piena pandemia, infatti, Tor Vergata ha attivato per gli studenti stranieri procedure mirate per la dad.



La classifica Wur è tra i principali strumenti di orientamento per gli studenti che vogliono scegliere dove iscriversi e offre un'importante vetrina anche all'estero.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 08:50

