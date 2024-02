«Mi sono rifiutata di comprare uno smartphone a mio figlio di 11 anni: sono stata bullizzata dagli altri genitori»

di Redazione web

Clare Reynolds è una psicologa inglese e co-fondatrice della campagna The Smartphone Free Childhood che, recentemente, ha raccontato la sua esperienza in merito a telefonini e bambini. Nella società odierna praticamente tutti possiedono uno smartphone per comunicare ma anche per accedere ai social in qualsiasi momento della giornata ed è proprio questo il punto secondo Reynolds: è giusto e salutare che un bambino abbia a portata di mano così tanti contenuti che potrebbero nuocere alla sua salute e al suo benessere mentale? Ci sono tanti lati positivi nel possedere un dispositivo che permetta ai genitori di sapere sempre dove si trovi il figlio o cosa stia facendo ma ci sono altrettanti lati negativi e, secondo la psicologa, questi sarebbero di più rispetto a quelli buoni.

Il pensiero della mamma

Clare Reynolds ha esposto al The Telegraph una questione che per i genitori è diventata quasi un dilemma: smartphone ai figli sì o no? La mamma psicologa ha scritto: «Se due anni fa mi avessero chiesto se avrei regalato uno smartphone a mio figlio quando avrebbe cominciato le scuole medie, probabilmente avrei detto di sì. Molti dei bambini più grandi della sua scuola escono dal cancello con in mano un iPhone: un bambino di 11 anni con uno smartphone era diventata un'immagine normale nella mia mente. Tuttavia, mi sono molto spaventata quando ho visto i contenuti che si possono trovare sui social e che possono influenzare negativamente un ragazzino nella fase della pre e dell'adolescenza vera e propria.

Poi, Clare Reynolds ha continuato scrivendo: «Mio figlio rientra nel 9% degli undicenni che non possiedono un telefono e la pressione da parte degli adulti in merito a questo argomento è assolutamente insopportabile. A scuola ho detto che non sapevo se regalare o meno un telefono a mio figlio e sono stata praticamente bullizzata perché troppo severa».

I sondaggi

Tuttavia, nonostante Clare Reynolds sia stata additata come "antica" da altri genitori, i sondaggi e le statistiche parlano chiaro. La campagna Smartphone Free Childhood, che incoraggia i genitori a non comprare uno smartphone ai propri figli prima dei 14 anni e a regalargli invece un telefono fisso senza accesso a Internet o fotocamera, ha accumulato quasi 14.000 follower nel giro di qualche settimana. Questo è un chiaro segnale che i genitori temono molto i contenuti a cui i figli potrebbero accedere.

