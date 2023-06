Latte materno per 12 mesi e aumentano i voti a scuola: lo conferma lo studio Oxford

di Redazione web

L'allattamento al seno porta a risultati migliori a scuola. A confermarlo è uno studio condotto dall'Università di Oxford e pubblicato sulla rivista Archives of Didease in Childhood.

La ricerca scientifica, infatti, suggerisce che i bambini allattati al seno per un periodo superiore di 12 mesi, hanno un +39% di probabilità di ottenere risultati migliori agli esami che solitamente si devono sostenere a 16 anni in Inghilterra.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, infatti, la ricerca sostiene che i coetanei non allattati al seno, indipendentemnte da altri fattori che possono influire come intelligenza e stato socioeconomico dei genitori, non avrebbero la stessa potenzialità.

I ricercatori dell'Università di Oxford hanno quindi analizzato i dati di un ampio gruppo di bambini britannici inclusi nel Millennium Cohort Study, che ha coinvolto un totale di 18.818 bambini nati nel 2000-2002 e residenti nel Regno Unito.

I ricercatori hanno esaminato i risultati degli esami per l'istruzione secondaria, in particolare il Certificato generale di istruzione secondaria (GCSE) in inglese e matematica e il punteggio Attainment 8, che è la somma di tutti i GCSE sostenuti dai bambini.

Solo il 9,5% è stato allattato al seno per almeno 12 mesi. L'analisi ha mostrato che un allattamento al seno più lungo era associato a migliori risultati a scuola. Solo circa un quinto (19,2%) dei bambini allattati al seno per almeno 12 mesi non ha superato l'esame GCSE di inglese, rispetto al 41,7% di quelli che non sono mai stati allattati al seno, mentre il 28,5% di coloro che sono stati allattati al seno per almeno 12 mesi ha ottenuto un buon voto (A e A*) rispetto al 9,6% dei bambini non allattati al seno.

Per il GCSE di matematica, solo il 23,7% dei bambini allattati al seno per almeno 12 mesi non ha superato il test, rispetto al 41,9% di quelli mai allattati al seno, mentre il 31,4% di quelli allattati al seno per almeno 12 mesi ha ottenuto un buon voto (A e A*), rispetto all'11% dei bambini non allattati al seno. Complessivamente è emerso che rispetto ai bambini mai allattati al seno, quelli allattati per almeno 12 mesi avevano il 39% in più di probabilità di voti alti a entrambi gli esami e il 25% in meno di fallire l'esame di inglese; infine un rendimento complessivo migliore nei GCSE (punteggio Attainment 8 più alto).

