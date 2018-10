Erasmus, accordo ESN e Ryanair: sconto e bagaglio gratis per gli studenti

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha lanciato ildella collaborazione con l’(ESN), con sconti e agevolazioni per gli studenti all’estero grazie al programma Always Getting Better.Per chi ha scelto di partire per l’Erasmus, la prima spesa da dover affrontare è certamente quella del viaggio. Senza contare il temporaneo rientro a casa per possibili festività e ricorrenze. E poi la camera in affitto, i libri e la vita universitaria lontano da casa: non sempre la borsa di studio basta a coprire tutte le spese, e gli studenti possono trovarsi spesso “in bolletta”. Per aiutarli, si rinnova il programma ‘Always Getting Better’ nato dalla collaborazione di Ryanair e Erasmus Student Network: gli Erasmus possono infatti usufruire di una piattaforma di prenotazione dedicata, dalla quale possono usufruire di sconti del 15% sul sito Ryanair.com e di un bagaglio gratuito per ogni volo prenotato, permettendo ai membri ESN di risparmiare in media €33 per volo. Lo riporta Skuola.net.Un risparmio non indifferente. Basi pensare che, nel primo anno di collaborazione, si sono iscritti oltre 150.000 membri dell’Erasmus Student Network, risparmiando oltre 5 milioni di euro di spese di viaggio. Gli studenti possono iscriversi nuovamente quest’anno presso oltre 500 Università in circa 50 Paesi, beneficiando di questi sconti sui viaggi con Ryanair. Tutti gli studenti Erasmus con una carta ESN valida possono iscriversi attraverso il servizio di registrazione “MyRyanair” e risparmiare nei loro spostamenti.“Dopo il grande successo del primo anno, siamo lieti di lanciare il secondo anno della nostra collaborazione con l’Erasmus Student Network. Negli ultimi trent’anni Ryanair ed Erasmus hanno probabilmente fatto di più rispetto a qualsiasi altra istituzione per promuovere la mobilità, soprattutto quella giovanile, e l’integrazione europea. - dichiara Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair. “Era inevitabile che l’ESN e Ryanair collaborassero “ - afferma il Presidente dell’Erasmus Student Network, João Pinto - “Entrambe le organizzazioni promuovono la mobilità internazionale ad altissimo livello, specialmente di persone giovani e con risorse limitate. Questa partnership aumenta le loro opportunità di andare all’estero e scoprire altre culture, portando a una piú profonda comprensione di realtà diverse e a una società più inclusiva. Il programma Erasmus+ ha dimostrato che ciò è possibile e l’ESN sta amplificando i suoi effetti al fianco di Ryanair.”