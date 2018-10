Strade killer, nuova vittima: Tommaso morto a 17 anni travolto sulla Nomentana

Prima la multa, poi il ricorso. Anche se l'errore è evidente, visto che l'ha registrato la velocità di, un automobilista dovrà affrontare una doppia spesa. Oltre al danno, la beffa: l'uomo, che si è visto recapitare una, ora dovrà pagare anche le spese per il ricorso legale.L'auto guidata dall'uomo, un belga di nome Luc che vive a, era stata infatti 'beccata' da un autovelox all'incredibile velocità di 914 km/h lungo una strada in cui il limite è fissato a 70. Ovviamente, non esistendo automobili capaci di raggiungere la velocità degli aerei, si tratta di un chiaro errore dell', che ha registrato una velocità decisamente fuorviante, pari al 1310% rispetto al limite consentito. L'automobilista, come riporta anche il portale Autopista , ha riconosciuto di aver percorso quella strada al di sopra del limite, ma di certo non può aver viaggiato alla velocità indicata dal radar.Per il, però, le spese sono tutte a carico del multato: dopo aver pagato 96 euro di multa per eccesso di velocità, ora ne ha spesi quasi 1500 per l'azione legale. Luc ora vorrebbe che quelle spese fossero rimborsate, ma non sarà una battaglia facile. Anon è la prima volta che gli"danno i numeri": in passato, infatti, un altro automobilista era stato 'beccato' a 696 km/h. Velocità decisamente impossibili, ma comunque lontane dallo sgradevole primato conquistato da Luc.