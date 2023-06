Raro allineamento di cinque pianeti il 17 giugno: come vedere lo spettacolo nel cielo

di Redazione web

Naso all'insù per l'allineamento di cinque pianeti visibile poco prima dell'alba di sabato 17 giugno. A dare spettacolo in cielo saranno Giove, Saturno, Mercurio, Urano e Nettuno. Mentre i primi tre possono essere osservati consuetamente a occhio nudo, l'avvistamento è più difficile per i pianeti più distanti, noti come "giganti ghiacciati". Vederli tutti in contemporanea costituisce un evento raro, ma possibile grazie alla loro presenza simultanea in settore di 95 gradi.

Quando vedere i pianeti allineati

Il momento migliore per osservare l'allineamento di pianeti è un'ora prima dell'alba di sabato 17 giugno, che in Italia va dalle 5.15 alle 6 a seconda della posizione geografica.

Come osservarli

Come detto, Giove, Saturno e Mercurio sono solitamente visibili a occhio nudo. Per Urano e Nettuno sarà necessario un binocolo o un telescopio. Per avere una visuale migliore, sarà bene scegliere un luogo con poco inquinamento luminoso. L'osservazione dovrà partire puntando lo sguardo a Est, dove il primo pianeta da intercettare Giove, facilmente riconoscibile grazie alla sua luminosità.

