Ufo, la rivelazione del Pentagono: «Sonde aliene inviate sulla Terra, ci stanno studiando»

Il Pentagono torna a parlare di Ufo. Sean Kirkpatrick, capo dell'All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) del Pentagono, ha affermato che i recenti avvistamenti nello spazio aereo degli Stati Uniti potrebbero effettivamente essere sonde aliene da una nave madre inviata per studiare la Terra.

Cosa dice il Pentagono

Il funzionario del Pentagono ha presentato un nuovo documento accademico, che afferma che gli oggetti non identificati che sono stati avvistati e sembrano sfidare le leggi della fisica, potrebbero essere «sonde» di un «veicolo genitore» extraterrestre, riporta il Telegraph.

Gli ufo avvistati dagli scienziati nel 2017 sono a forma di sigaro e potrebbero essere stati "sparati" sulla Terra per studiare gli essere umani. Le sonde potrebbero usare la luce delle stelle per «ricaricare le batterie» e l'acqua della Terra come combustibile, afferma il documento del 7 marzo scorso.

Sonde extraterrestri

«I pianeti abitabili sarebbero particolarmente attraenti per le sonde transmedie extraterrestri, in grado di muoversi tra spazio, aria e acqua». Il Pentagono ha aperto il dibattito sugli Ufo da più di un anno. Un segnale, dice il sito che segue le vicende della Casa Bianca "Politico", che gli Stati Uniti vogliono mandare al mondo accademico affinché il tema venga affrontato seriamente anche negli ambienti più importanti della ricerca scientifica.

