Bolide luminoso illumina il cielo di tutta Italia. Tantissime segnalazioni sui social: «Una scia, poi il boato»

Il passaggio di un bolide luminosissimo sui cieli italiani non è passato sotto traccia. La meteora dal colore verdastro ha illuminato i cieli di tutta Italia verso le 18:30 di oggi, martedì 14 febbraio, e sui social network sono tantissime le segnalazioni dell'avvistamento. Tra foto e video in tanti sono riusciti a immortalare il passaggio inaspettato.

Leggi anche > Ufo, avvistati tre oggetti misteriosi sui cieli di Aviano: «Stavano sopra la base Usaf»

Numerosi anche i video postati sui social nei quali si evince chiaramente il colore verdastro dovuto alla probabile prevalenza di magnesio. Un avvistamento simile era stato fatto nei cieli della Francia nella giornata di ieri. Al momento, nonostante, il forte boato che ha seguito il passaggio non ci sono state segnalazioni di danni ai vigili del fuoco.

Le segnalazioni social



«Poco fa, alle 18:57, mentre rientravo in macchina da Acireale ho potuto vedere in direzione nord un bolide luminosissimo. Praticamente una meteora più luminosa di colore giallo verdastro ovvero, presumibilmente con una prevalenza di magnesio. Online, cercando tra gli avvistamenti, ho scaricato una foto di un fermo immagine di una telecamera in Puglia. Qualcuno lo ha visto? Era davvero spettacolare!», scrive un utente su Facebook.

«Ho avuto la grande emozione di vederlo… davvero come descritto, luminosissimo, lunga scia verde e scendeva molto lentamente, sembrava non finire…», scrive un altro utente. «Una lunga scia luminosissima e infuocata, poi un boato», si accoda un altro fortunato. «È stato bellissimo e spaventoso allo stesso tempo, una scia luminosissima di colore turchese», racconta invece una ragazza.

«Una lunga scia luminosissima e infuocata, poi un boato». Si stanno susseguendo sui social le segnalazioni di persone che ritengono di aver visto nei cieli di Puglia e Basilicata cadere un meteorite simile a quello avvistato ieri nel nord della Francia. «Si è illuminato il cielo come se fosse giorno, poi ho sentito un boato», racconta un ragazzo che lo ha visto da Casamassima (Bari); «È stato bellissimo e spaventoso allo stesso tempo, una scia luminosissima di colore turchese», racconta una ragazza da Martina Franca (Taranto). Al momento non ci sono state segnalazioni di danni ai Vigili del fuoco.

Cos'è un bolide?



Un bolide è un frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica o blocchi di materiale roccioso. Simile ad una meteora, ma più luminoso che, entrando nell’atmosfera terrestre, tende a bruciare a causa dell’elevatissimo calore generato dall’attrito dell’aria. Il colore è dato dalla composizione chimica.

Bolide illumina il cielo di tutta #Italia. Tantissime segnalazioni sui social: «Che emozione» https://t.co/HMIQRuTL2o — Leggo (@leggoit) February 14, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA