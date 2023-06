Donna cammina sulla spiaggia e trova un dente di mastodonte: «Ha almeno un milione di anni»

di Redazione web

Una passeggiata sulla spiaggia davvero sroprendente per una donna che, mentre camminava sul bagnasciuga, ha visto spintare dalla sabbia qualcosa di insolito: il dente di un antico mastodonte. O meglio, a prima vista Jennifer Schuh, questo il nome della californiana, non aveva idea di cosa si trattasse. È stato grazie alla condivisione delle foto che aveva scattato che è venuta a capo del mistero. Ma la scoperta è stata costellata anche dalla sparizione del fossile, e anche in questo caso la solidarietà ha portato a un lieto fine. Ma procediamo con ordine.

Il dente di mastodonte

Jennifer Schuh ha visto il dente lungo circa 30 centimetri che spuntava dalla sabbia lo scorso venerdì, alla foce dell'Aptos Creek sulla Rio Del Mar State Beach, situata al largo della baia di Monterey nella contea di Santa Cruz, sulla costa centrale della California. «Sembrava un po' strano, quasi bruciato», ha raccontato. Non era sicura di cosa si trovasse davanti, così ha scattato alcune foto e le ha pubblicate sul suo profilo Facebook in cerca di risposte. Non ha tardato ad arrivare quella di Wayne Thompson, consulente per le collezioni di paleontologia per il Museo di storia naturale di Santa Cruz.

La scoperta

Lo scienziato ha stabilito che l'oggetto era un molare consumato di un mastodonte adulto del Pacifico, una specie estinta simile a un elefante. «Questa è una scoperta estremamente importante», ha scritto Thompson esortando Schuh a chiamarlo.

Il fossile

L'età del dente di mastodonte non è chiara. Un blog del museo afferma che i mastodonti generalmente vagavano per la California da circa 5 milioni a 10.000 anni fa. «Possiamo tranquillamente affermare che questo esemplare avrebbe meno di 1 milione di anni, che è relativamente 'recente' per gli standard fossili», hanno spiegato dal museo di Santa Cruz.

