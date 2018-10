Meteorite in Italia visibile al tramonto, boom di testimonianze: ecco dove

Desirée Mariottini, chi sono Gara Mamadou e Minteh Brian: i senegalesi fermati per stupro e omicidio

Un vero e proprio spettacolo, quello offerto dal passaggio di un, al tramonto, avvistato da molte persone in. I più fortunati, poi, sono riusciti anche a catturare gli straordinari istanti in foto e video che poi sono diventati virali sui social.Il bolide luminoso, poco dopo le 18.30 di ieri, è stato visibile in diverse zone dell'Italia centro-settentrionale: il tramonto, già di per sé molto suggestivo, ha offerto unonon molto frequente. Boom di segnalazioni in Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige, Emilia-Romagna, ma anche avvistamenti del meteorite in altre regioni come Marche, Toscana e Lazio.Il passaggio delè durato pochi secondi, ma ha lasciato una scia luminosa nel cielo. Secondo gli esperti, potrebbe trattarsi di un frammento della, i residui della, che attraversano il cielo proprio in questo periodo dell'anno. Altri, però, ritengono possa trattarsi del frammento di un satellite.