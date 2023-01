Asteroide a pochi chilometri dalla Terra: «Più vicino dei satelliti, scoperto solo pochi giorni fa» Ecco quando succederà

Un asteroide grosso come un minibus passerà vicino alla Terra nelle prossime ore. La roccia spaziale, che la Nasa ha ribattezzato 2023 BU, sorvolerà la punta meridionale del Sud America tra giovedì e venerdì notte, poco dopo l'una (orario italiano). Il meteorite volerà distante "solo" 3.600 chilometri dal pianeta.

L'asteroide è stato scoperto solo lo scorso fine settimana, dall'astronomo Gennadiy Borisov, che l'ha avvistato dalla Crimea. Gli scienziati, dopo aver studiato l'orbita, hanno potuto affermare con certezza che non colpirà la Terra, ma entrerà nell'arco occupato dai satelliti per le telecomunicazioni. La possibilità di colpirne uno sono ridotte. Il fatto che sia stato scoperto con poco preavviso rende l'idea di quanto siano imprevedibili questo tipo di fenomeni. Tuttavia, se anche BU 2023 avesse colpito la Terra, difficilmente avrebbe fatto grandi danni.

Visto la sua dimensione, la roccia si sarebbe probabilmente disintregata nell'atmosfera, si legge sulla BBC. Sicuramente sarebbe stato uno spettacolo pirotecnico notevole. Una grossa palla di fuoco che viaggia sopra le nostre teste. I più grandi asteroidi, che sarebbero in grado di provocare la fine del mondo, probabilmente sono stati tutti individuati e non sono motivo di preoccupazione.

