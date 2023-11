Telefonia, stop alle tariffe scontate per chi arriva da un altro operatore: cos'è l'operator attack e perché è stato bloccato

Tariffe telefoniche super scontate addio? Tale agevolazioni, rivolte in esclusiva a utenti che vengono da certi operatori, non saranno più tollerate. La novità è contenuta in due emendamenti votati della maggioranza in commissione al Senato al Disegno di legge Concorrenza, emendamenti che mettono al bando questa pratica, chiamata «operator attack».

Messa al bando la pratica, molto usata dai principali operatori, di fare offerte a prezzi stracciati a utenti provenienti da operatori low cost.