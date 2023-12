«Mi hanno chiesto se voglio rinunciare al posto di prima classe in aereo per far sedere un bambino con la famiglia, io ho detto no» La faccenda ha diviso il web







di Redazione Web Prendere posto a bordo di un aereo è una faccenda piuttosto ordinaria. Tuttavia, a volte anche un atto consuetudinario può costituire fonte di polemiche: una ragazza, tiktoker di successo, durante un volo si è rifiutata di rinunicare al suo posto in prima classe. La richiesta aveva un motivo ben preciso: far sedere un bambino vicino ai suoi genitori. Come riporta La Vanguardia, la caparbietà della tiktoker lifewithdrsab ha generato discussioni molto accese. L'episodio Questa l'opinione della tiktoker: dovrebbe essere uno dei genitori a rinunciare alla prima classe per stare con suo figlio. È quanto ha spiegato in un video diventato virale sul social network. «Un'assistente di volo mi ha chiesto se voglio rinunciare al mio posto di prima classe affinché un bambino possa sedersi con la sua famiglia», ha raccontato la giovane donna, mostrando orgogliosamente il suo posto al quale non ha voluto rinunciare. La tiktoker ha aggiunto: «Alla fine hanno anche trovato una soluzione, quindi no, non sono un essere umano terribile. Inoltre il ragazzo aveva circa 13 anni». I commenti del web Il video ha ottenuto più di 17,8 milioni di visualizzazioni, più di 1,7 milioni di "Mi piace" e commenti di ogni tipo, principalmente da parte di utenti che si sono schierati al fianco dell'audace influencer. Una follower, ad esempio, ha commentato: «Come madre, sono dalla tua parte. Se volevano sedersi insieme, avrebbero dovuto assicurarsi che i posti fossero vicini». Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 17:22

