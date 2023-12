«A mio figlio non piace il sapore dell'acqua, così gli faccio bere solo bevande energetiche», la mamma sotto accusa

Una mamma australiana ha suscitato diverse critiche per aver assecondato la scelta del figlio di bere solo bevande energetiche. Durante le vacanze scolastiche, il ragazzo di 18 anni si dedica ai videogiochi nella sua stanza e, come rivelato dalla mamma, «non gradisce il sapore dell'acqua normale». Per risolvere il problema, la donna ha adottato un'idea creativa.

La mamma tiktoker infatti ha acquistato un distributore d'acqua, lo ha riempito con la popolare bevanda energetica Prime e l'ha posizionato strategicamente nella stanza del figlio, a portata di mano dalla scrivania.