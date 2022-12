Elodie, fuga al mare con Andrea Iannone. Ombre sulla sabbia e onde: un quadretto perfetto

di Redazione web

Amore al mare. Elodie si rifugia tra le onde del mare iniseme al suo Iannone per trascorre insieme un pomeriggio natalizio. Due ombre sulla sabbia e il mare a farne da sfondo: l'immagine è più che romantica. La storia d'amore tra il campione di moto e lal cantante va a gonfie vele e i fan sono entusiasti di vederli sempre insieme. A parlare della love story è stata la stessa Elodie in televisione, prima a Verissimo, poi da Zia Mara tanto da appassionare i suoi follower.

E mentre si prepara alla nuova edizione di Sanremo dove parteciperà col brano "Due", Elodie si rilassa al mare e pubblica sui social una story.

Prontissima

Elodie sta tornando con nuovo brano che la porterà in giro per i forum più importanti d'Italia. Prima del prossimo tour, tuttavia, la cantante tornerà sul palco dell'Ariston di Sanremo in qualità di big in gara. Per annunciare il nuovo album, la fidanzata di Andrea Iannone si è presentata ai follower in una veste totalmente inedita che, però, non ha convinto tutti. Elodie ha posato per uno shooting footgrafico alternativo: il risultato non ha convito i fan.

Gli hater

Gli scatti spinti in black and white hanno creato polemiche sotto il suo post: «Basta mostrare seni e c**i, non devi mostrarti sempre nuda o volgare», sottolinea un utente, che la invita a puntare più sul suo talento vocale piuttosto che sul fisico. Oltre ai commenti infelici, però, non mancano quelli positivi degli utenti che considerano la cantante una vera «dea».

